Dans le cadre de sa tournée africaine, le président français est en visite de travail au Bénin depuis le mardi 26 juillet 2022. Lors de la conférence de presse animée ce mercredi 27 juillet par le chef d'État béninois et son homologue de la France après leur tête-à-tête, Emmanuel Macron a rassuré le Bénin de l'engagement de son pays à équiper l’armée béninoise.

« La France sera toujours aux côtés des autorités béninoises pour faire face au terrorisme. Elle le sera en répondant à vos demandes », a t-il affirmé face aux professionnels des médias. La France va accompagner le gouvernement béninois dans la stratégie de développement des zones vulnérables et plus exposées aux tentatives d'implantations des groupes terroristes. Ce soutien consistera à renforcer l'armée béninoise en matière de formation et d'équipement.

En effet, depuis la fin de l'année 2021, le Benin est entré dans la liste des pays ciblés par les groupes terroristes. Ainsi, les attaques terroristes sont devenues récurrentes notamment dans les localités proches de la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso. La dernière attaque, est survenue dans la nuit du 25 au 26 juin 2022. Elle a fait au moins deux victimes dans le rang des soldats béninois.

Face à cette situation d'insécurité croissante, le gouvernement a opté pour le renforcement des moyens d’interventions militaires et l’encadrement du territoire national. À travers un communiqué en date du mercredi 29 juin 2022, le gouvernement béninois a mis en garde les populations contre le recrutement des combattants civils par des groupes armés terroristes.

D'après ce communiqué conjoint, le ministre béninois de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon et son collègue de l’intérieur ont souligné que les groupes terroristes ont démarré ce recrutement, afin de faire face aux lourdes pertes en vies humaines enregistrées ces derniers temps dans leur rang.

Dans ces circonstances, les dirigeants béninois ont souligné que « tous les étrangers résidents ou nouvellement arrivés dans une localité ou hameau doivent systématiquement se déclarer au commissariat de police le plus proche ou aux autorités locales, notamment les chefs d’arrondissement et les chefs de village ».