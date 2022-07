Au Mali, les Etats-Unis sont préoccupés par la sécurité leurs ressortissants notamment leur personnel non essentiel. Washington a clairement demandé à ceux-ci de quitter le pays sahélien. Il fait savoir que son ambassade au Mali n’est pas en mesure d’assurer pleinement leur sécurité alors que les attentats terroristes se multiplient ces derniers jours dans l’Etat d’Afrique de l’Ouest. Le communiqué a été rendu public hier vendredi par le département d’Etat américain.

"Une capacité limitée à fournir une aide d’urgence aux citoyens américains au Mali"

Il indique en substance que « des groupes armés et terroristes continuent de planifier des enlèvements et des attentats au Mali» et sont capables d’attaquer « les boîtes de nuit, les hôtels, les restaurants, les lieux de culte, les restaurants , les missions diplomatiques internationales et d’autres lieux fréquentés par les occidentaux ». L’ambassade des USA ayant donc une capacité limitée à fournir une aide d’urgence aux citoyens américains au Mali, les employés non essentiels et leurs familles sont donc priés de quitter le pays.

Ce communiqué du département d’Etat américain, intervient après que le groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) ait annoncé mercredi qu’il préparait des attaques d'envergure à Bamako. C’est Abou Yahya, un membre de l’autorité dirigeante du groupe djihadiste qui avait annoncé cette offensive sur la capitale malienne dans une vidéo de 4 minutes.