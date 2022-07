Dans son discours à l’occasion du 14 juillet, l’ambassadeur de France près le Bénin Marc Vizy a dévoilé un pan important de la coopération bénino-française. La sécurité et la lutte contre le terrorisme figurent en bonne place dans les domaines prioritaires d’action. A ce sujet, l’ambassadeur a fait une importante mise au point affirmant qu’il n’y a pas de base française au Bénin.

« Il n’y a pas de base française au Bénin et il n’est pas prévu qu’il y en ait. Les militaires français que vous pouvez occasionnellement croiser, avec leur camarades béninois, sont à, l’exception d’une poignée de coopérants, de passage, soit pour assurer des formations, soit pour organiser les flux logistiques de l’opération Barkhane que les autorités béninoises facilitent ». La France n’a pas de base miliaire au Bénin ». C’est la déclaration faite par l’ambassadeur de France près le Bénin Marc Vizy. Dans son discours prononcé à l’occasion de la fête du 14 juillet à l’ambassade, le diplomate français a précisé que son pays n’a pas de base française au Bénin et ne prévoit pas en avoir. Cette mise au point met fin à une rumeur qui enfle sur les médias sociaux depuis plusieurs semaines déjà et qui affirme que la France s’apprêtait à installer une base française au Bénin après avoir été chassée du Mali par la junte militaire au pouvoir.

Cette rumeur prise au sérieux avait même amené le Parti Communiste du Bénin (PCB) à publier une déclaration sur le sujet. Dans ce communiqué à l’allure d’un pamphlet contre la France, le parti d’extrême gauche privé de récépissé mais toujours actif, avait affirmé que « l’acceptation par le Président Talon des troupes militaires de Barkhane sur notre terre le Bénin, terre sacrée, sera constitutive de haute trahison qu’aucune contrition ultérieure ne saurait effacer ; car cela équivaudrait à la profanation du sommeil de nos héros nationaux Béhanzin, Saka Yérima, Bio Guérra, Kaba ; cela correspondrait à une nouvelle victoire des Dodds et autre Victor Ballot sur nos dignes ancêtres ».Et de conclure : « Barkhane en errance ne trouvera pas refuge au Bénin ! Cela, notre peuple ne l’acceptera jamais, quoi qu’il en coûte ».