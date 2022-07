Un nouvel organe de presse dans l'univers médiatique béninois à partir de ce 1er août. Il s'agit de Radio Afrique Santé. Cet organe de presse est spécialisé uniquement dans le domaine de la santé et a une grille des programmes composée à 70% d'informations sur la santé et à 30% sur la culture, sur la musique et le sport, dont les liens avec la santé sont inextricables. Le Français et les langues nationales seront parlés sur la radio. Cette radio cible toutes les personnes de tous âges, de tous sexes, de toutes origines et confessions religieuses. Ayant son siège dans la commune d’Abomey-Calavi, Radio Afrique Santé a pour promoteur Pascal Zinzindohoué, fonctionnaire de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et directeur Emmanuel Creppy.

Les objectifs visés par le promoteur de cette radio en ligne sont de combler le déficit d'information qui existe au sein des populations sur les questions touchant à leur santé dans le but de contribuer à leur bien-être et à leur changement de comportement à travers des programmes riches et variés. Ces programmes contribueront à sensibiliser et à informer sur toutes formes de maladies et les politiques mises en œuvre pour un meilleur système de santé. Radio Afrique Santé a comme autres objectifs de servir l'espace sous régional et international à travers la diffusion d'informations sur les politiques et programmes de santé publique et d'accompagner les États africains et le gouvernement béninois en particulier dans leur effort permettant d'éveiller la conscience des Béninois par rapport à leur santé.

Les acteurs de la santé, des entreprises privées et des organisations non gouvernementales dans leur lutte pour l'amélioration de la santé et au bien-être des populations seront accompagnés par ce média. Accessible via l’application Radioafriquesanté, la radio peut être facilement écoutée en direct sur votre Smartphone, iPhone, tablette connecté et iPad en haute définition 24H/24. Des podcasts audios et vidéos sont proposés sur le site de la radio. Radio thématique santé à l’écoute des communautés en Afrique dont la ligne éditoriale est focalisée sur le bien-être, Radio Afrique santé offre tous les jours des informations, de l’actualité, des débats et des émissions exclusivement sur la santé et le bien-être.

Ces émissions ciblant différents types de maladies et des pratiques de prises en charge appropriée, aux politiques sanitaires nationales, elles seront produites et diffusées par cet organe de presse. La promotion de la naturo-thérapie et de la santé par les plantes aura une place de choix dans la grille des programmes de Radio Afrique Santé. Accordant une attention particulière au respect des règles d’éthique et de déontologie dans les médias au Bénin, Radio Afrique Santé est doté d’un personnel qualifié, expérimenté et formé pour faire preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information.