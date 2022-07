Entre la Russie et l'Ukraine les relations sont plutôt tendues depuis plusieurs mois. Et la situation s'est aggravée avec l'offensive lancée en Ukraine par le pays dirigé par Vladimir Poutine. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain et que les victimes ne cessent d'augmenter, le président russe a pris une mesure pour faciliter au ressortissant ukrainien l'obtention de la nationalité russe. Le Le décret du président russe Vladimir Poutine a été publié ce lundi sur le portail officiel d'informations juridiques.

Il sera désormais plus facile aux ukrainiens d'avoir la nationalité russe. C'est l'information rapportée par l'agence de presse russe Tass ce lundi qui cite un document officiel. "Établir que les citoyens de l'Ukraine, de la République populaire de Donetsk (RPD) ou de la République populaire de Lougansk (RPL) et les apatrides résidant en permanence sur le territoire de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lougansk ou de l'Ukraine [...] ont le droit de demander l'admission à la citoyenneté de la Fédération de Russie de manière simplifiée conformément à la huitième partie de l'article 14 de la loi fédérale du 31 mai 2002 N 62-FZ "Sur la citoyenneté de la Fédération de Russie"", indique le document.

Dans une de nos précédentes parutions, nous vous annoncions que des proches de Poutine voulait un changement spécial pour son poste. En effet, des alliés du président russe Vladimir Poutine ont appelé à revoir son titre. Pour ceux-ci, le titre de « souverain » convient mieux à l’actuel leader que celui de « président ». La suggestion a été faite par le Parti libéral démocrate (LDPR). La formation politique martèle notamment que Vladimir Poutine devrait être appelé « Pravitel ».