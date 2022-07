Le dossier du mari de la star de la musique américaine Nicki Minaj est passé devant un tribunal aux USA hier. Kenneth Petty, le mari de la star Nicki Minaj, était accusé de ne pas s'être inscrit sur la liste des délinquants s3xuels après avoir aménagé à Californie avec Nicki Minaj. Auparavant, Kenneth Petty avait été condamné pour viol à New York et avait passé plus de 4 ans en prison dans une affaire de viol commis en 1994.

La police avait interpellé Kenneth Petty et la justice s'était saisi du dossier. 15 mois de prison et 5 ans de probation était requis contre l'homme âgé de 44 ans pour le délit dont il est accusé. Le juge n'est pas allé dans le même sens que les procureurs et a préféré infligé une peine beaucoup plus clémente envers M Petty. En effet, Petty qui a plaidé coupable en septembre 2021 a été condamné à 1 an de détention à domicile, 3 ans de probation et une amende de 55 000 $ par un juge fédéral hier mercredi 06 Juillet 2022. Une sentence qui n'aurait pas plu aux autorités fédérales à en croire le rapport de TMZ.

Pour rappel, le mari de Nicki Minaj a plaidé coupable pour avoir caché son statut de délinquant s*xu3l en Septembre de l'année dernière. Les autorités de Beverly Hills avaient arrêté Petty à la suite d'un contrôle routier en novembre 2019 après avoir appris qu'il avait déménagé de New York en Californie et n'avait pas soumis son statut de délinquant sexuel. Il a été libéré après avoir versé une caution de 20 000 $, mais a été de nouveau arrêté l'année dernière après avoir été inculpé dans le cadre de l'incident.