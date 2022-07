Le parquet financier français a ouvert une enquête sur les biens des entrepreneurs russes. L'Agence France-Presse (AFP) l'a rapporté ce lundi 25 juillet. Selon la source, l'enquête a été ouverte le 1er juillet par l'Office central de lutte contre la grande délinquance financière. L'affaire a été ouverte après une plainte déposée fin mai à Paris par l'organisation non gouvernementale anti-corruption Transparency International en raison des soupçons de blanchiment d'argent en France par "des entrepreneurs et des hauts fonctionnaires".

L'organisation a déclaré qu'elle ne donnait délibérément pas les noms des personnes qui se trouvaient dans la zone d'attention de Transparency International. Sur la base d'informations provenant de diverses sources, nous avons pu dresser un inventaire des biens immobiliers détenus en France par un certain nombre d'oligarques et proches du gouvernement russe, ainsi que recueillir des preuves de l'origine illégale des fonds utilisés pour l’achat des biens, explique Patrick Lefas, responsable de l'organisation. Selon l'agence, un certain nombre de villas et d'appartements dans le sud de la France, ainsi qu'à Paris, sont devenus l'objet de l'attention de Transparency International. (Tass)