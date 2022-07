L’émission " L’entretien du dimanche" de la chaîne de télévision Eden TV, a reçu hier 10 juillet, le Directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand-Nokoué (SGDS-GN) Valery Lawson. L’autorité est revenue sur les activités de la société. Il a également parlé des investissements effectués par l’Etat pour l’acquisition des équipements. Selon ses dires, la SGDS-GN possède « 80 camions, dont une trentaine de bennes à ordures ménagères et une cinquantaine de camions amplirolls équipés de bennes de 15m3 et de 30 m3 (212 au total). Il y avait une vingtaine de camions avec lesquels on a démarré » a fait savoir M Lawson.

" Aujourd’hui, depuis que la société a démarré ses activités, aucun ménage ne paie "

Les déchets collectés sont conduits sur des sites d’enfouissement, a-t-il poursuit. Le Dg assure cependant qu’il y a un volet tri des déchets qui s'organise progressivement parce que la priorité de la SGDS-GN dans les 5 prochaines années, est de valoriser au moins 50% des déchets collectés dans les maisons. En ce qui concerne les frais générés par le service rendu, M Lawson assure qu’ils ne sont pas pour l’heure à la charge des ménages. « Aujourd’hui, depuis que la société a démarré ses activités, aucun ménage ne paie, le service est gratuit. Il n’y a aucun paiement sur les factures d’électricité ou d’eau » a t-il déclaré. L’autorité ne nie cependant pas que des réflexions ont été menées dans ce sens, mais elles ont été abandonnées.

Pour un modèle économique efficace

De toutes les façons, le service nécessite assez de ressources en termes d’investissement et de fonctionnement, et il faudra que les ménages paient une redevance, assure-t-il. « Nous avons fait des études et il a été décidé de compléter ces études pour avoir un modèle très efficace, accessible aux ménages. Normalement, on devait démarrer le 1er avril » a poursuivi Valéry Lawson. Quand on lui demande le coût de la redevance, il indique que les ménages seront avertis au moment opportun. Il faut déjà achever très rapidement les travaux « sur le modèle économique (pour) qu’à partir de l’année prochaine nous puissions demander à nos concitoyens et concitoyennes, une contribution » conclut le DG de la SGDS-GN.