Il menait la belle vie à Dubaï. Un tribunal français a condamné l'influenceur à 7 ans de prison pour avoir escroqué l'état en détournant les aides destinées aux entreprises victimes de la crise du covid-19. PA7, de son vrai nom Paul Antony ne s'attendait pas à un tel dénouement. "Le tribunal a voulu faire un exemple, il en a fait un exemple", a regretté son avocate Me Carole Foissy après l'audience.

« Le trouble à l’ordre public, économique et social est extrêmement grave s’agissant de cette délinquance opportuniste (consistant) à piller les fonds publics par pur esprit de lucre », a déclaré la présidente du tribunal. Selon la presse française, PA7 était lié, de près ou de loin à près de 700 demandes frauduleuses d'aides et avait réclamé 33,8 millions d'euros et reçu 7,5 millions effectivement versés par l'Etat durant la période de mars 2020 et juillet 2021. Un record qui montre la détermination du jeune fraudeur.

Le jeune influenceur a été arrêté en juillet 2021 à Dubaï et a été reconnu coupable d'escroquerie et blanchiment en bande organisée. Il lui est également interdit de gérer une entreprise en France et ne peut se présenter à une quelconque élection pendant 5 ans; il ne pourra non plus sortir du territoire français pendant la même période. Il était suivi par plus de 51 000 abonnés sur Snapchat et 13 000 sur Instagram.