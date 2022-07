En France l'affaire des policiers agressés continue de défrayer la chronique dans le pays. Il y a quelques heures le ministre de l'intérieur de la France, Gérald Darmanin a annoncé l'expulsion d'un suspect étranger bien qu'il ait été mis hors de cause. Ce dernier était cependant connu des services de police. Selon le ministre, l'individu n'a rien à faire en France. Brièvement arrêté, il va devoir quitter le pays.

« Suite à l’inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont lieu. Un des délinquants est étranger, il a été interpellé. Sur mon instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé. Les délinquants étrangers n’ont pas leur place en France... En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause: vol, violences,menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, détention de drogues, violences en réunion…cet individu n’a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte » a déclaré M. Darmanin dans une série de tweets. Il faut retenir que l'individu a été dans un premier temps libéré dans le cadre de l'affaire avant d'être placé dans le «centre de rétention administrative depuis ce dimanche matin». La gauche a immédiatement accusé le ministre Darmanin de draguer l'extrême-droite en n'attendant pas des décisions de justice dans le cas de l'expulsion du jeune homme initialement accusé puis innocenté.