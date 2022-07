Selon le ministre Lavrov, la Russie a toujours préconisé le renforcement de la position de l'Afrique dans l'architecture multipolaire de l'ordre mondial, qui doit s'appuyer sur les principes de la Charte des Nations Unies et tenir compte de la diversité culturelle et civilisationnelle du monde. Cela est indiqué dans un article du ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov pour les médias africains, publié vendredi sur le site du ministère russe des Affaires étrangères à la veille de son voyage dans les pays du continent.

Selon le ministre, aujourd'hui, les États africains "jouent un rôle de plus en plus important" dans la politique et l'économie mondiales, et participent "activement à la résolution des problèmes clés de notre époque". "Leur voix solidaire dans les affaires mondiales semble de plus en plus harmonieuse", a souligné M. Lavrov. "La Russie préconise constamment le renforcement de la position de l'Afrique dans l'architecture multipolaire de l'ordre mondial, qui doit s'appuyer sur les principes de la Charte des Nations Unies et prendre en compte la diversité culturelle et civilisationnelle du monde".

Comme l'a souligné dans ce contexte le chef de la diplomatie russe, Moscou se félicite de la réussite du développement d'intégration de telles structures, comme l'union Africaine, la communauté d’Afrique orientale, la communauté de développement d'Afrique australe, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des pays d'Afrique de l'ouest, Organisation intergouvernementale pour le développement. "Nous considérons le lancement de la zone continentale africaine de libre-échange comme une étape importante sur la voie d'une véritable indépendance économique du continent, son exemption définitive de toute forme de discrimination et de coercition", a-t-il résumé. (Tass)