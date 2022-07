La guerre en Ukraine fait rage depuis quelques mois. Mais le soutien des occidentaux au pays de Volodymyr Zelensky permet aux forces armées de résister. Face à cette résistance, les USA et leurs alliés ont multiplié les aides militaires au pays. Une situation qui a permis au pays d'empêcher la prise de contrôle totale des russes, mais n'a pas jusque-là permis d'empêcher la prise de contrôle des régions de l'est. Les hostilités en Ukraine sont à un stade crucial et l'Occident continuera de chercher de nouveaux moyens de fournir une assistance militaire à long terme à Kiev, a fait savoir mercredi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin cité par Tass.

"Il s'agit d'une étape cruciale du conflit. C'est pourquoi notre soutien collectif à l'Ukraine est vital, il doit être urgent", a déclaré le chef du Pentagone. Il s’est exprimé par visioconférence lors d'une réunion ordinaire du groupe des pays occidentaux, chargé de coordonner l'assistance militaire à Kiev. "La Russie pense qu'elle peut se battre plus longtemps que l'Ukraine, plus longtemps que nous. Mais ce n'est que la plus récente des erreurs de la Russie", a affirmé M. Austin.

Il a promis que "le groupe de contact continuerait à trouver des moyens novateurs de fournir un soutien à long terme aux forces armées ukrainiennes... Nous ajusterons notre assistance pour garantir que l'Ukraine dispose de technologies, de munitions et d'une puissance de feu pour se défendre", a-t-il souligné. "Notre aide conduit à de vrais changements", estime-t-il. Du côté de la Russie, pas d'aide directe militaire venant de ses alliés, mais les achats de pétrole par ces derniers, et la part non négligeable de l'achat de gaz par les européens permet à Moscou de tenir face à la pression des sanctions.