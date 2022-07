Visiblement, rien n’arrête l’innovation à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Après avoir introduit l’assistance vidéo à l’arbitrage pendant la dernière Coupe du monde en Russie, l’instance faîtière du football a maintenant décidé de réduire les erreurs humaines au niveau du signalement des hors-jeu. En effet, elle a annoncé que la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une compétition qui démarre le 21 novembre prochain.

Selon le site Fifa.com, « cette technologie offre un outil de soutien aux arbitres vidéo et aux arbitres sur le terrain pour les aider à prendre des décisions plus rapides, précises et cohérentes sur les situations de hors-jeu ». Elle utilise 12 caméras placées sous le toit du stade. Ce qui permet de suivre le ballon et les mouvements de chaque joueur (jusqu’à 29 points de données contrôlés 50 fois par seconde). Il est donc plus facile de détecter la position exacte des 22 acteurs sur le terrain. Les 29 points de données contrôlés comprennent les extrémités et membres pertinents pour l’analyse des situations de hors-jeu.

Le ballon officiel muni de capteur d'unité de mesure inertielle

Le ballon officiel du mondial Qatar 2022, l’Al Rihla, fait partie intégrante de cette technologie. En effet, il est muni d’un capteur d’unité de mesure inertielle (IMU) qui envoie 500 fois par seconde des données à la salle de visionnage. Ce qui permet de savoir très précisément le monde exact où le ballon est joué. En combinant ces données avec celles des joueurs et à l’aide d’une intelligence artificielle, la nouvelle technologie transmet automatiquement une alerte hors-jeu aux arbitres vidéos quand un attaquant en position d’hors-jeu, reçoit un ballon, joué par son coéquipier. En quelques secondes, les arbitres vidéos valident la décision proposée en vérifiant manuellement le moment de passe qui aura été déterminé automatiquement ainsi que la ligne de hors-jeu qui aura été elle aussi générée automatiquement. Ils informent ensuite l’arbitre qui siffle rapidement la faute de façon très précise.

Une animation 3D pour illustrer la position du hors-jeu

Une animation 3D montrera sur les écrans géants du stade, les positions des membres des joueurs au moment où le ballon a été joué. Pour le président de la FIFA Gianni Infantino, la « technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu est une évolution des systèmes d’assistance vidéo à l’arbitrage mis en œuvre dans le monde entier. Cette technologie est l’aboutissement de trois années de recherches et de tests visant à offrir les meilleures conditions possibles aux équipes, aux joueurs et aux supporters qui se rendront au Qatar ».

« La FIFA est fière du travail accompli et nous espérons que le monde entier verra de ses yeux les avantages de cette technologie. La FIFA s’engage à favoriser le recours à la technologie pour améliorer le football à tous les niveaux, et l’utilisation de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu lors de la Coupe du Monde 2022 en est un probant exemple » a-t-il conclu.