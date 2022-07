La semaine dernière, l'ancien président béninois Boni Yayi confirmait sur sa page Facebook, le retrait de sa plainte contre l'Etat béninois au niveau de la Cour de justice de la Cedeao. Cette plainte concernait sa mise en résidence surveillée et celle de sa famille "sans aucune décision de justice" selon ses dires. C’était en 2019. Dans une récente interview accordée à la presse, le député Rachidi Gbadamassi a salué l'acte posé par l'ex-locataire du palais de la Marina.

"Une bonne leçon de sagesse et d'amour pour la patrie"

"En tant que citoyen béninois, en tant qu'animateur de la vie politique, je pense humblement que l'ancien président de la République, a donné un sens à ce que l'on appelle en gouvernance démocratique, la primauté de l'intérêt général; et l'intérêt général ici c'est la paix...C'est une bonne leçon de sagesse et d'amour pour la patrie que Boni Yayi donne à toute la classe politique béninoise" a apprécié Rachidi Gbadamassi. Il trouve également que ce retrait de plainte valorise l’éminente fonction de président de la République exercée par Boni Yayi entre 2006 et 2016.

Ce dernier aurait dévalorisé, désacralisé la fonction qu’il a occupé par le passé s’il avait attaqué son pays devant une justice communautaire pour des faits liés à la politique, estime le député de la 8ème circonscription électorale. Boni Yayi « aurait même perdu toute qualité d’homme d’Etat » juge t-il. L'homme dit donc se réjouir de ce retrait et félicite l’ancien président pour avoir choisi la « voix de la haute sagesse ».