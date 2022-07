Alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, l'UE pense déjà à la reconstruction du pays après la fin du conflit. La Commission européenne a suggéré en effet que Kiev mette en place une plateforme internationale afin d'accumuler des fonds et des recommandations pour la reconstruction et les réformes de l'Ukraine, et qu'une conférence mondiale soit organisée à l'automne pour faciliter le redressement du pays. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait cette déclaration lundi lors d'une conférence internationale des donateurs pour l'Ukraine organisée par la Suisse. Elle a souligné que l'UE avait déjà fourni à l'Ukraine une aide d'environ 6,2 milliards d'euros et qu'elle donnera encore plus à moyen et long terme.

"La Commission européenne invite Kiev à créer une plateforme pour reconstruire le pays, pour attirer les investissements et mettre en place un programme de réformes afin de garantir une reprise tournée vers l'avenir et axée sur la neutralité climatique, l'économie numérique et la justice sociale, a-t-elle déclaré. Le chancelier allemand Olaf Scholz et moi-même travaillons en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour organiser une conférence de haut niveau après l'été afin de contribuer à rétablir la confiance des entreprises et la volonté d'investir en Ukraine.

"La plateforme réunira des pays, des institutions, des organisations internationales et la société civile, notamment le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement, et bien sûr nous inviterons les entreprises à participer", a souligné Mme von der Leyen. Dans le même temps, elle a affirmé qu'en Ukraine, Bruxelles envisageait de mettre en œuvre le même concept économique d'"économie verte et numérique" que l'UE tentait d'appliquer sur son territoire en ce moment. "Les défis de la reprise sont énormes mais pas insurmontables. L'Ukraine doit se relever de ses ruines avec une économie plus verte, plus numérique et plus durable. Ce sera le pays dont rêvent tant d'Ukrainiens", a déclaré la chef de la Commission européenne.

Selon elle, l'UE fait tout pour que "l'Ukraine gagne la paix"

Les conférences des donateurs que l'UE tient avec les pays partenaires sont régulièrement organisées pour les pays en conflit. De telles conférences ont été organisées à plusieurs reprises sur la Syrie, la Libye, l'Afghanistan et de nombreux autres États qui connaissent des conflits militaires ou des catastrophes humanitaires. Chacune se termine par une déclaration de droits de plusieurs milliards de dollars, qui sont ensuite dépensés pour des projets dans les pays bénéficiaires. La quasi-totalité des fonds va aux territoires contrôlés par la partie du conflit soutenue par Bruxelles. Par exemple, une grande partie de l'argent collecté lors des six conférences des donateurs pour la Syrie entre 2011 et 2022 n'est même pas allée à la Syrie elle-même, qui rétablissait l'ordre constitutionnel pendant cette période, mais à d'autres pays accueillant des réfugiés syriens. (Tass)