Le conseil des ministres du mercredi 20 juillet 2022 a pris plusieurs décisions entre autres sur ce qui concerne la tenue des registres des personnes physiques dans les communes du Bénin notamment pour les nationaux et les étrangers. L’actualisation de ces registres communaux, selon le compte rendu du conseil des ministres, «répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux, lesquelles servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d’identification, reconstituer l’état civil des personnes».

En marge de ce compte rendu du conseil des ministres, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a apporté des précisions au sujet des registres communaux des personnes physiques. Pour lui, il ne s’agit pas d’un nouveau recensement de la population comme l’Agence Nationale d’identification des personnes (Anip) l’a fait et continue de le faire. L’Anip a des structures déconcentrées partout dans le Bénin. . Il est inscrit dans la loi que dans chaque commune et plus tard au fil de l’évolution, peut être même dans chaque arrondissement, qu’il y ait une représentation de l’Anip.

C’est pour cela que, selon Wilfried Houngbédji, le gouvernement a déjà organisé un recensement général à l’occasion de la phase initiale du RAVIP. Ce qui fait qu’ajouter au recensement continu qui se fait pour les personnes qui ne s’étaient pas faites enregistrer les premières fois. Il a laissé entendre que «nous sommes quand même un certain nombre de Béninois dans la base de données de l’Anip». Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a affirmé que le Bénin compte environ 12 millions d’habitants dans cette base de RAVIP. Cela voudra dire, pour Wilfried Houngbédji, que «les données substantielles existent déjà ».

Le travail de l’Anip, c’est de les séquencer et de les mettre à la disposition de chaque commune. Le reste revient à chaque Béninois déjà inscrit «de vérifier sa position, son rattachement à telle ou telle commune et au besoin de faire la démarche pour y être fixé ». Concernant ceux qui ne sont pas encore enregistrés, le porte-parole du gouvernement les a invités à aller «se faire maintenant enregistrer pour figurer au registre communal des personnes physiques». Il a tenu à préciser qu’ «il ne s’agira pas de faire une nouvelle opération de recensement d’envergure sur le territoire national» mais il a fait savoir qu’en temps indiqué, l’Anip «sensibilisera afin que chacun comprenne ce qu’il a fait».