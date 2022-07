Ce jeudi, l'administration d'occupation de Kherson a annoncé avoir arrêté des "complices" des forces armées ukrainiennes. Plusieurs médias internationaux ont rapporté l'information dans la matinée de ce jeudi. En effet, selon les informations rapportées par plusieurs médias, la Garde nationale de Russie a interpellé «dans les régions de Kherson et de Zaporijjia 21 complices des forces armées ukrainiennes». L'information a été partagée dans un communiqué sur Telegram.

Une vingtaine de complices de l'armée ukrainienne ont été arrêtés par la garde nationale russe. C'est l'information rapportée par plusieurs médias occidentaux ce jeudi 28 Juillet 2022. A en croire la même source, plus de 31.000 cartouches de différent calibre, 53 grenades, plus de 24 kilos d'explosifs et treize lance-grenades ont été saisis chez ces "complices" des forces armées ukrainiennes.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que des mercenaires étrangers ont été tués dans le Donbass selon la presse américaine. Deux Américains, un Canadien et un Suédois, qui ont pris part aux combats dans le Donbass du côté de Kiev, ont été tués cette semaine. C'est ce qui ressort d'un article publié samedi par le journal américain Politico. L'article cite les propos de Rousslan Mirochnitchenko, un "commandant des combattants étrangers".