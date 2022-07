L'Otan mise sur un affrontement et un endiguement de la Russie dans tous les domaines après avoir reconnu Moscou comme une menace pour l'Alliance. C'est ce qu'a annoncé Alexandre Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, lors des débats dans le club de discussion Valdaï.

"La Russie a été reconnue comme une menace pour l'Alliance, c'est-à-dire l'existence d'un État qu'est la Russie a été reconnue comme une menace sérieuse pour l'Alliance", (...) Il s'agit d'un tournant très sérieux, d'une orientation réelle à l'affrontement avec nous, à l'endiguement de la Russie sur tous les fronts et dans tous les domaines", a-t-il fait savoir. Quoi que l'on dise des activités défensives de l'Alliance, "l'orientation de ses activités militaires est prédéfinie: il s'agit de l'endiguement de la Russie".

Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance s'est tenu du 28 au 30 juin dans la capitale espagnole. Elle a adopté un nouveau concept stratégique, qui est considéré comme la feuille de route de l'Alliance pour les dix prochaines années. Elle a qualifié la Russie de "menace la plus importante". Pour la première fois dans l'histoire de l'Otan, le document mentionne la Chine qui, sans être considérée comme un adversaire militaire direct, est décrite comme un défi et un concurrent systémique.