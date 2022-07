Le président russe Vladimir Poutine a transféré les droits du projet de gaz naturel Sakhalin-2 à une nouvelle société russe. Cette décision a été prise ce jeudi 30 juin par le biais d’un décret. Selon le communiqué annonçant la décision russe, elle est motivée par une volonté de préserver les intérêts nationaux et la sécurité économique. Le décret du président pourrait obliger certaines sociétés étrangères dont Shell à quitter le pays.

La société détient une participation de 27,5% dans l'installation de gaz naturel liquéfié dans l'Extrême-Orient russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la structure avait annoncé son départ du projet d’installation de gaz et également son intention de ne s’engager dans aucun nouveau projet dans le pays. Des sources proches de l’entreprise ont annoncé que les discussions étaient en cours pour une vente de ses parts aux principales sociétés énergétiques publiques chinoises.

Les structures japonaises touchées

Rappelons que, depuis le début de la crise ukrainienne, nombreuses sont les entreprises occidentales qui essaient de quitter la Russie. Elles n’arrivent tout de même pas à trouver des entreprises pouvant reprendre leur investissement. Notons également que les maisons de négoce japonaises Mitsubishi Corp. et Mitsui & Co. qui détiennent ensemble 22,5 % du projet Sakhalin-2, et la majorité du gaz qui y est produit approvisionne le Japon sont également touchées pas cette décision.