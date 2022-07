Considérer Moscou comme le seul méchant sur la planète ? Le ministre des Transports du Bade-Wurtemberg (une région allemande), Winfried Hermann a appelé à éviter une vision trop unilatérale et s'est attiré les foudres de plusieurs responsables politiques. Reconnu comme pacifiste par le site allemand Stern, l'homme politique du mouvement des verts rappelle que même les USA ont commis des actes répréhensibles ces dernières décennies. Selon lui, la Russie n’était pas la seule à défendre ses intérêts par la force.

"Les conflits militaires et la participation aux guerres des 30 dernières années ne justifient pas l'image que seule la Russie, belligérante et mal a affirmé à plusieurs reprises ses intérêts par la force militaire... En particulier, les interventions américaines ont apporté beaucoup de destruction au lieu de la paix et de la démocratie... Depuis la fin de l'Union soviétique, la Russie a mené des guerres brutales et illégales avec des crimes de guerre avérés dans les prétendues zones d'intérêt russes, comme la Tchétchénie, la Géorgie et la Syrie, a poursuivi Hermann. Les États-Unis - soutenus par des États de l'OTAN tels que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne - mais "avec une force militaire concentrée et parfois aussi en violation du droit international deux fois au cours de la même période en Irak, en Yougoslavie, au Kosovo, en Afghanistan, etc" a écrit le ministre dans une thèse sur la guerre qui est à la disposition de l'agence de presse allemande.

Le ministre Hermann a parlé d'occasions manquées de paix avec la Russie. L'opportunité d'une nouvelle "architecture de sécurité avec contrôle des armements et désarmement, qui prend également en compte les intérêts des anciens États soviétiques et de la Russie" ayant été gâchée au profit de l'expansion de l'OTAN vers l'est. "Je suis consterné par les récentes déclarations du politicien étranger amateur Winfried Hermann, qui s'est présenté comme un compréhensif de Poutine." a réagi le chef du groupe parlementaire FDP, Hans-Ulrich Rülke. Il appelle le Premier ministre de l'état Winfried Kretschmann (Verts) à dénoncer ces propos. Cela nuit massivement à la réputation de l'État du Bade-Wurtemberg lorsqu'un membre du gouvernement de l'État relativise la guerre d'agression criminelle de Poutine expliquera-t-il.