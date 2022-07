Depuis qu'elle a lancé une offensive en Ukraine, la Russie est sous le coup de sanctions des pays occidentaux qui ont condamné son opération militaire. Plusieurs dirigeants du monde ont affirmé que la politique de sanctions ne résous pas le problème. Ce vendredi, une nouvelle voix vient de s'ajouter à celles qui le clamaient haut et fort depuis quelques semaines. En effet, ce vendredi le premier ministre hongrois Viktor Orban a estimé que si les sanctions européennes n'étaient pas annulées elles risquaient de détruire l'UE.

Viktor Orban se prononce une nouvelle fois sur les sanctions de l'UE contre la Russie. Pour ce responsable européen, avec les sanctions économiques infligées à la Russie, l'Union européenne s'est "tiré une balle dans les poumons". Il poursuit en affirmant que si elles ne sont pas annulées, risquent de détruire l'économie européenne. Depuis que la guerre en Ukraine a démarré les prix de certains produits ont fortement augmenté.

Le mois dernier, le Sénégal a prôné «l’exemption des céréales et des engrais» alors que la Russie fait face à de multiples sanctions occidentales. Le président sénégalais et président de l'Union africaine Macky Sall a trouvé nécessaire de lever les sanctions contre la Russie en matière de livraisons internationales de céréales et d'engrais. C'est ce qu'il a déclaré à Sotchi après avoir rencontré son homologue russe Vladimir Poutine.