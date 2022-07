Plusieurs années se sont écoulées depuis la mort de l’icône américaine de la technologie, Steve Jobs. Ce dernier, un des fondateurs de la firme américaine Apple, est décédé en 2011 à l’âge de 56 ans. Aujourd’hui, sa vision continue d’impacter la marque à la pomme mais aussi le milieu de l’informatique. Au regard notamment du talent de l’ex-patron d’Apple, le président américain Joe Biden a décidé de lui rendre hommage. Dans ce cadre, le chef de l’Etat va lui remettre à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté (Presidential Medal of freedom).

Il salue « la vision, l’imagination et la créativité de Steve Jobs »

Selon les informations de la presse américaine, la médaille sera remise le 07 juillet 2022, lors d’une grande réception à la Maison Blanche. Ils continuent en ajoutant que l’œuvre de Steve Jobs sera alors récompensé notamment à son apport « à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix mondiale ou à d’autres efforts sociétaux importants, publics ou privés ». Notons que dans un communiqué, le locataire de la Maison Blanche a fait comprendre qu’il saluait ainsi « la vision, l’imagination et la créativité de Steve Jobs, qui l’ont conduit à changer la façon dont le monde communique et à transformer les industries de l’informatique, de la musique, du cinéma et de la téléphonie ».

Pour mémoire, la décision de Joe Biden intervient près d’un an après la vente aux enchères d’une lettre de candidature de Steve Jobs datant de 1973. La lettre est en effet une demande d’emploi désormais célèbre qui avait été rédigée peu après sa sortie du Collège. Une année plus tard, Steve Jobs rejoindra Atari, une ancienne société de l’industrie du jeu-vidéo en tant que technicien. Là-bas il rencontrera Steve Wozniak avec qui ils fonderont Apple Computers en 1976. La lettre avait été vendue aux enchères à plusieurs reprises. La première fois en 2018, à 175 000 dollars et la seconde fois en 2021, à 222 400 dollars.