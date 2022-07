Le directeur de l'Office du Bac, Alphonse da Silva était hier 17 juillet 2022, l'invité de l'émission "l'Entretien du dimanche" de la chaîne de télévision privée Eden TV. Il a notamment parlé des résultats du Bac 2022. En effet cette année, le taux de réussite (59%) est inférieur à celui de 2021 (64,42%). Alphonse da Silva a reconnu cette baisse non sans rappeler que l’année dernière, le taux d'admissibilité avait atteint un pic presque historique.

"Nous étions au pic l’année dernière"

Cette année « nous avons atteint la moyenne et même dépassé la moyenne. L’année dernière nous étions à 64% , on peut considérer que c’est une baisse mais nous étions au pic l’année dernière » a déclaré l’invité de Donklam Abalo. Il ne pense pas que cette "petite baisse" du taux de réussite soit due à la qualité des enseignants. Pour lui ; ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes afin de préparer les candidats à cet examen. L'homme assure cependant que cette baisse sera interrogée « pour que l’année prochaine on puisse rattraper cela ».

" Nous allons faire encore mieux"

Alphonse da Silva a par ailleurs rappeler que les taux de réussite au Bac ont commencé par franchir le cap des 50% il n’y a pas si longtemps. « Nous avons connu des taux de réussite très bas : 23%, 19%, 30% pendant des années...C’est depuis 4 ans que nous avons (fait des percées) de plus de 50%. Nous allons faire encore mieux puisque les enseignants sont aguerris et demandent que les choses s’améliorent », a-t-il assuré pour conclure sur le sujet.