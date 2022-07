Les membres du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis de Tennis de table (FBTT) sont élus depuis le samedi 09 juillet 2022 lors d’une Assemblée générale élective. Le nouveau président de ladite Fédération s’appelle Francis Dossou. Ce dernier est à la tête d’un bureau exécutif de neuf (09) membres. Le Président Francis Dossou reçu tout récemment sur la télévision nationale du Bénin a dévoilé ses ambitions pour le développement du tennis de table au Bénin. La Fédération béninoise de tennis de table (Fbtt) a connu une alternance.

Le nouveau président du Comité exécutif de ladite Fédération, Francis Dossou a été élu le samedi 09 juillet 2022 au Chant d’ Oiseau de Cotonou lors d’une Assemblée générale élective par 33 voix contre 29. Reçu tout récemment dans l’émission «Jour du Sport » de la chaine de la télévision nationale, le nouveau président de la Fbtt a dévoilé ses ambitions pour le tennis de table au Bénin. Francis Dossou entend le mode de gestion de l’instance faitière de tennis table au Bénin en passe d’une gestion autocratique, autoritaire à une gestion plus collégiale. Cette gestion collégiale, selon lui, permettra au tennis de table de redevenir une discipline majeure au Bénin.

Le Président de la Fbtt a l’ambition de vulgariser ce sport, de faire en sorte que la plus grande partie de la population béninoise puisse s’y adonner. C’est pourquoi, il compte implanter cette discipline dans tout le Bénin en équipant les clubs de table, de filet, de racket et de balle. Il a précisé que les moyens n’existent pas «pour avoir les tables de compétitions de haut niveau, on peut très bien fabriquer ces choses-là localement ». Pour lui, il y a des artisans pour produire ces genres de matériels. Francis Dossou a affirmé que la Fédération béninoise de tennis de table doit «avoir un encadrement technique important » et «une bonne direction technique nationale ». Cette Direction technique nationale sera chargée de détecter les talents et de les conduire jusqu’à la maturité. Il n’a pas manqué de déclarer qu’il faut avoir une vision et «une envie de mettre les briques les unes sur les autres afin de construire quelque chose » de bien. Il pense qu’aujourd’hui qu’on peut construire en développant la capacité professionnelle et que le tennis de table a tout pour être professionnalisé.