L'organisation humanitaire internationale Action contre la faim, alerte sur une "campagne frauduleuse " dont elle fait l'objet sur le web. Il s'agit des tentatives de recrutement frauduleux. Selon l'alerte publiée sur le site de l'Ong humanitaire, "une usurpation d'identité visuelle fait référence à une offre d'emploi au Bénin" qui aurait été publiée par Action contre la Faim. Les individus malintentionnés, derrière cette fraude, réclament des "frais administratifs" à chaque candidat (e).

L'ong ne demande jamais d'argent dans le cadre de ses recrutements

Action contre la Faim, indique très clairement qu'il s'agit d'une fausse information puisqu'elle ne demande jamais d'argent dans le cadre de ses processus de recrutement. Elle a pour finir, invité les internautes à la vigilance. Notons que l’ONG humanitaire a été créée en 1979 par un groupe d’intellectuels comprenant notamment Alfred Kastler, Bernard-Henri Lévy , Jacques Attali, Françoise Giroud, Marek Halter et Jean-Christophe Victor.

Elle a pour objectif d’éliminer la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. La stratégie de l’Ong est de réduire les conséquences de la faim, de s’adresser à ses causes et de changer l’image de la faim.