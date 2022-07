Il y a une semaine, le Bénin et le Niger signaient un accord de coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Lors d'une rencontre avec la presse en fin de semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji s'est exprimé sur cet accord. Selon ses dires, c'est la matérialisation de la volonté commune des deux pays à faire front ensemble contre le terrorisme. Le déplacement du ministre délégué chargé de la défense avait pour but d'échanger les bonnes pratiques dans le cadre de la lutte contre ce fléau.

Echanges de renseignements, coopération dans les opérations

Et le Bénin compte intégrer dans son dispositif stratégique de lutte contre le terrorisme, ces bonnes pratiques acquises dans le pays voisin pour le rendre plus efficace, a ajouté le porte-parole du gouvernement selon le journal Le Matinal. Rappelons que cet accord, prévoit aux dires du ministre Nouatin, des échanges "de renseignements, de la coopération dans les opérations". Il est même "envisageable et envisagé des opérations conjointes Bénin-Niger" informait l'autorité.

Visiblement, le Bénin est persuadé que la meilleure réponse contre le terrorisme dans son entourage immédiat se trouve au Niger. Les propos du ministre Nouatin l’illustrent bien, semble-t-il : "Ça fait dix ans que le Niger, progressivement, s'est relevé et a dominé la situation. Et on sait que de tous les pays sahéliens qui ont été impactés par ce fléau, la meilleure réponse se retrouve au Niger, donc le Bénin est venu tirer profit de ces expériences".