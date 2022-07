L’offensive russe en Ukraine continue de faire la une des journaux. Depuis le début des hostilités entre les deux pays, les troupes militaire envoyées par le Kremlin se sont fait remarquer par l’utilisation d'un système d’armement. Il s’agit en effet du TOS-1A Solntsepek, qui selon le Kremlin, est une arme non nucléaire, la plus puissante de la Russie. Le système est composé d’un lanceur ainsi que d’un châssis. Par ailleurs, le TOS-1A repose sur un principe de fonctionnement précis, avec en premier lieu, le lancement d’une charge de missiles de 220 mm.

Il ne laisse rien sur son passage

Dans une interview accordée au média Francetvinfo, le spécialiste en armement Stéphane Audrand, a fait savoir que cette dernière « vaporise un gaz hautement inflammable ». En l’espace d’une milliseconde, une deuxième charge met le feu à un mélange thermobarique. En conséquence, le puissant mélange explosif ne laisse rien sur son passage. « Quand l'armée russe bute quelque part, elle rase. C'est efficace pour neutraliser une infanterie ennemie dans un espace limité » a-t-il déclaré tout en ajoutant que Moscou « prévoit l'utilisation de TOS-1A par des troupes terrestres, dans le cadre de manœuvres mécanisées pour accompagner l'infanterie » a ajouté Stéphane Audrand.

Même si le système russe n'est visé par aucune interdiction de vente, son utilisation dans les zones civiles est interdite par le 3e protocole des Conventions de Genève. Notons que la Russie avait admis, fin juin dernier, avoir fait usage du système TOS-1A dans son offensive. Rappelons que ces informations interviennent dans un contexte où la Russie s’est dotée du plus long sous-marin nucléaire, au cours de ce mois de juillet 2022. L’information avait été relayée par plusieurs médias internationaux, dont TVA Nouvelles, qui a souligné que Moscou a réceptionné officiellement le sous-marin qui mesure plus de 184 mètres. Avec cette dimension, ce dernier nommé Belgorod est le plus long sous-marin nucléaire au monde, qui a été réceptionné au port de Severodvinsk.