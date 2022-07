La guerre en Ukraine éprouve visiblement les stocks en armes des pays occidentaux. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication qui a été faite par la plateforme « Financial Times ». La crise ukrainienne aura révélé selon le média, les problèmes de fourniture de munitions et de délai de livraisons d’armes par certaines industries. « L'Ukraine a été une leçon sur la façon dont la guerre est encore souvent gagnée grâce aux éléments classiques de l'artillerie, des troupes au sol et de l'occupation », a confié Jamie Shea, un ancien directeur de la planification des politiques de l'OTAN, aujourd'hui chercheur associé au penseur britannique Chatham House.

Un long délai de livraison?

« L'équilibre militaire qui est passé de l'ancien au nouveau doit revenir en arrière », a-t-il poursuivi. Le média rapporte également le délai de livraison qui a été donné par certaines entreprises alors que les États-Unis ont passé la commande de 1 300 missiles anti-aériens Stinger pour remplacer ceux envoyés en Ukraine. La réponde du directeur général de Raytheon, société productrice de ce type d’armes a été la suivante : « Cela va nous prendre un peu de temps ».

A en croire d’autres confidences qui ont été faites par Alex Vershinin, un expert américain en approvisionnement, la situation en Ukraine marque également « le retour de la guerre industrielle ». Il rappelle que, la production annuelle d'obus d'artillerie de 155 mm ne suffirait pas pour deux semaines de combat en Ukraine. Le ministre britannique de la défense est par ailleurs passé aux aveux au sujet de l’insuffisance des munitions face à la menace.

Un essai montre que le Royaume-Uni manque de munitions

Lors d’une simulation de guerre au cours de l’année écoulée, les munitions du Royaume-Uni se sont épuisées après huit jours. Notons que, cette information relative à l’épuisement des réserves de munitions de l’Otan est secrète. « La sagesse reçue depuis longtemps est que l'Occident ne mènera plus jamais de guerre industrielle. En conséquence, presque personne n'a maintenu la capacité d'augmenter la production nationale d'équipements clés», a déclaré un conseiller de défense occidental.