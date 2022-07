Au Brésil, les médias ont rapporté une information très peu habituelle. En effet, pendant près de 20 ans, une femme et ses enfants ont été séquestrés. Leur délivrance est intervenue suite à la dénonciation faite par une personne anonyme. Selon le communiqué la police militaire de Rio, «les deux jeunes, qui seraient les enfants de la femme et du suspect, étaient ligotés, souillés et sous-alimentés». Hospitalisées peu après leur libération, les victimes seraient dans un état de «déshydratation et de malnutrition grave».

A en croire les confidences qui ont été faites au site d’information G1 par la mère de famille, ils étaient parfois privés de nourriture pendant plusieurs jours. Leur bourreau aurait coutume de les agresser de façon constante sur le plan physique et psychologique. «Il faut que tu restes avec moi jusqu'au bout, tu ne sortiras d'ici que quand tu seras morte», déclare souvent son époux selon ses confidences.

Mariés depuis 23 ans...

Elle serait mariée avec ce dernier depuis 23 ans. Les enfants séquestrés au même titre que leur mère seraient âgés de 19 et de 21 ans. «Quand nous avons vu l'état dans lequel les deux enfants sont sortis, on s'est dit qu'ils n'auraient pas survécu une semaine de plus. J'ai tenté de parler à la mère dans l'ambulance, mais elle n'arrivait pas à émettre le moindre son tellement elle était faible», confie une habitante du quartier au média.