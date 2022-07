La justice américaine a tranché dans la journée d'hier vendredi concernant le dossier du maréchal Khalifa Haftar poursuivi au pays de l'oncle Sam en vertu d'une loi américaine de 1991, la Torture Victim Protection Act. Cet homme politique libyen est poursuivi par des libyens aux USA qui l'accusent d'avoir bombardé des positions de civils pendant sa offensive de 2019 pour prendre Tripoli. Plusieurs civils ont perdu la vie au cours de cette offensive. Le maréchal Khalifa Haftar a perdu cette bataille judiciaire.

La justice américaine a tranché sur un dossier libyen qui a été initié depuis 2019. Et ce n'est pas en faveur du maréchal Haftar. En effet, la justice américaine a ordonné au maréchal Haftar accusé de tortures et d'exécutions extra-judiciaires d'indemniser les familles des victimes qui le poursuivent. Ainsi donc le maréchal Haftar a été condamné "par défaut" à verser des dommages et intérêts aux plaignants.

L'un des avocats sur le dossier cité par plusieurs médias internationaux a estimé que la justice a prévalu dans cette affaire et que le maréchal sera tenu pour responsable "de ses crimes de guerre". Selon plusieurs médias qui parlent de l'affaire dans la matinée de ce samedi, tout n'est pas encore perdu. Le maréchal Khalifa Haftar a la possibilité d'interjeter appel et de relancer ainsi la bataille judiciaire.