A la faveur d’une déclaration conjointe faite par les responsables des renseignements britanniques et américains la Chine a une fois encore été identifiée comme une menace tant pour les intérêts britanniques qu’américains. On retient des propos du directeur général du MI5, Ken McCallum que ses services ont redoublé de vigilance au cours de ces dernières années face aux activités préoccupantes de la Chine.

La Chine, "la plus grande menace" selon le FBI

Le directeur du FBI, Christopher Wray a quant à lui mis l’accent sur les domaines dans lesquels la puissance asiatique représente pour leur pays une menace. Pour lui, le gouvernement chinois « constitue la plus grande menace à long terme pour la sécurité économique et nationale, pour le Royaume-Uni, les États-Unis et leurs alliés en Europe et ailleurs ». Ce dernier accuse la Chine de vouloir façonner le monde en s’ingérant dans la politique interne américaine.

"Allégations infondées" selon la Chine

Il a notamment cité en exemple l’influence chinoise dans une élection qui s’est déroulée au Congrès à New York cette année. Le directeur du FBI, Christopher Wray confie que la Chine aurait voulu favoriser un candidat critique et ancien manifestant sur la place Tiananmen. Un porte-parole de l'ambassade de Chine au Royaume-Uni n’a pas manqué de réagir à ces allégations. « Les allégations contre la Chine par des responsables des services de renseignement américains et britanniques sont totalement infondées et les soi-disant cas qu'ils ont répertoriés ne sont que de la pure chasse à l'ombre », a déclaré ce porte-parole de la diplomatie chinoise à Londres.