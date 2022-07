L'ancien résident de la Maison-Blanche, le républicain Donald Trump, envisage d'annoncer prochainement sa campagne présidentielle de 2024. Cela a été rapporté ce samedi par le journal New York Post, citant une source proche de Trump, rapporte l'agence TASS.

Selon la publication, l'annonce pourrait être faite avant les élections législatives de mi-mandat de novembre. "Des discussions sur une annonce anticipée sont en cours, les gens planifient", a déclaré la source. "Bien qu(il n’y ait rien de concret pour l'instant, les gens se préparent." Trump a lancé sa première campagne présidentielle en juin 2015.

Selon le New York Times, les plans de Trump ont été une surprise pour ses conseillers, il laissait même entendre qu'il pourrait annoncer sa participation à la course via les réseaux sociaux. L'équipe de l'ex-président construit à la hâte un appareil de campagne, étant donné que Trump envisage de faire une annonce même en juillet.(Avec TASS)