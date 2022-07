Adressée à la cour de justice de la CEDEAO depuis 2019, l'affaire relative à la plainte de l’ancien chef d’Etat Boni Yayi contre le Bénin a été classée après le désistement de l'ancien locataire de la Marina. Cette décision de la cour de justice de la CEDEAO émane de l’audience de ce mercredi 13 juillet 2022 à Abuja.

En effet, à l’ouverture de l’audience, le président du panel des juges, le magistrat ivoirien et vice-président de la Cour de justice, Gberi-bè Ouattara a annoncé que le président Yayi Boni a adressé à la Cour une lettre de désistement. Raison pour laquelle la Cour a décidé de classé le dossier de son rôle. Pour rappel, le domicile privé de Boni Yayi avait été encerclé par la police pendant 52 jours.

L'ancien président avait saisi la Cour de justice de la Cedeao avec l’aide de son conseil. Dans sa plainte, il accusait l’Etat béninois d’avoir violé les articles 5 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et 1er de la convention des Nations Unies ainsi que les articles 6 de la charte des droits de l’homme et des peuples, 9 du pacte international relatif aux droits civils et politique, 9 et 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme.