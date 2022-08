L’affaire opposant l’international français Paul Pogba à son entourage continue de défrayer la chronique. En effet, elle a récemment été abordée par le polémiste du média RMC, Daniel Riolo, qui a confié que plusieurs joueurs sont confrontés à de tels problèmes. Ce dernier qui ne s'est pas montré étonner par cette affaire a fait savoir que « depuis des années, les histoires les plus folles circulent sans qu’il soit possible d’en faire état publiquement ». Selon le journaliste, le phénomène serait important, tout en mettant l’accent sur le fait que « soit le joueur fait entrer ses "vieux amis" dans les deals, soit il paye une protection, des services en tout genre difficile à cerner ».

« Jamais Kanté ne reviendra en France »

Selon Daniel Riolo, c'est pour éviter ce genre de problème que l’international français N’Golo Kanté, qui avait été annoncé depuis plusieurs années au PSG, n’est finalement pas venu dans le club de la capitale. L’idée de revenir dans cette localité française n’aurait pas plu au joueur âgé de 32 ans. « Au moment de me renseigner sur la faisabilité du transfert, à chaque fois "on" m’a dit: "jamais Kanté ne reviendra en France, il a trop de problèmes avec des gens du 92"» a confié Daniel Riolo. Notons que depuis quelques jours, cette affaire a pris une importante tournure médiatique suite aux diverses révélations faites par le grand-frère de Paul Pogba, Mathias sur les réseaux sociaux.

Après que le milieu de terrain de la Juventus FC a accusé certains de ses proches et ce dernier de « tentatives d’extorsion », son frère l’avait notamment traité de menteur sur Twitter. « Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison. Je m'en doutais maintenant c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! (...) Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre », avait-il notamment lâché dans une publication sur le réseau de l'oiseau bleu.