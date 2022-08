L’affaire qui oppose les deux frères footballeurs Mathias et Paul Pogba n’a pas fini de défrayer la chronique. En effet, depuis quelques jours, le joueur âgé de 32 ans s’est livré à des révélations sur son petit-frère Paul, le qualifiant notamment de traître. « Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! (...) Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre » avait-il notamment déclaré dans une publication sur Twitter. Par ailleurs, Mathias avait mis en garde l’attaquant du Paris saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, sur un marabout dont les services auraient été utilisés contre lui.

Paul a eu recours au marabout pour sa propre santé

« Kylian, à présent tu comprends ? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! » avait-il encore déclaré sur le réseau de l’oiseau bleu. Cela a amené Paul Pogba à réagir, en privé, à ces propos. D’après le média Cnews, au cours des auditions, le joueur de la Juventus FC a démenti les informations selon lesquelles, il avait fait recours à un marabout proche de sa famille afin de jeter des sorts au natif de Bondy. A l’en croire, les suspects dans cette affaire, avaient l’intention de le discréditer en révélant des échanges dans lesquels il faisait une demande au marabout. Paul Pogba a eu recours à ce dernier pour sa propre santé, afin qu’il n’ait pas de blessures.

« On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire »

Pour rappel, cette affaire a fait réagir plusieurs personnes. Dans une interview accordée au Figaro, le président du Tours FC, Jean-Marc Ettori, avait estimé que la « cheffe de gang » serait la mère du joueur de 29 ans. Il a confié avoir pris contact avec cette dernière, Yeo Moriba, en 2018. Celle-ci aurait pris certaines décisions et aurait mis en avant son fils Paul pour assurer. Selon lui, elle aurait repris contact avec lui alors qu’il aurait opposé un refus au recrutement de Mathias Pogba. « On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours », a rapporté Jean-Marc Ettori qui ajoute que la facture de 80.000 euros n’a jamais été touchée par le club.