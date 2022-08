23 prêts contractés par 17 pays africains auprès de la Chine ont été annulés. L’annonce a été faite par le ministre chinois des affaires étrangères à la faveur d'une réunion de coordination de la coopération sino-africaine. Même si pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur la liste des pays concernés ou encore sur l’étendue de cette dette, des pays tels que le Congo, l’Angola et la Zambie ont eu droit par le passé à des opérations de restructuration de dettes.

Les prêts arrivés à échéance en 2021

Les prêts en question étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021 selon les informations rapportées par les officiels chinois. Cette opération faite par la Chine intervient dans un contexte où le chef de la diplomatie américaine a critiqué au cours de ses derniers déplacements en Afrique la dette des pays africains envers la puissance asiatique. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken faisait notamment savoir que, 30% de la dette publique africaine appartiendrait à la Chine.

Accusations "infondées et irresponsables" selon la Chine

La chine serait même devenue selon le chef de la diplomatie américaine l'un des plus gros créanciers du continent en citant des pays tels que Djibouti, la Guinée ou le Cameroun. Ces mots n’ont pas tardé à faire réagir le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères (MAE) Wang Wenbin. Le responsable chinois a notamment réfuté les accusations qu’il juge « infondées et irresponsables » de « piège de la dette chinoise » en Afrique. Se basant sur les données de la Banque Mondiale, il indique qu’à la fin de 2020, les créditeurs commerciaux et multilatéraux représentaient respectivement 40 % et 34 % des créditeurs externes de 82 pays à faibles et à moyens revenus. Les créditeurs bilatéraux représentaient 26 %, avec la Chine représentant moins de 10 %.