L'ancien questeur de l'Assemblée nationale Maxime Houédjissin a décidé de rompre le silence après de longs mois passés à observer de sa ville natale Abomey, ce qui se passe sur la scène politique béninoise. C'est le défilé militaire du 1er août dernier sur le boulevard de la Marina et les retravailles du président de la République Patrice Talon avec ses prédécesseurs qui ont suscité son envie de partager ses convictions et ses remarques avec le reste de ses compatriotes. Lire ses déclarations.

Déclaration de Houédjissin

Depuis Abomey où je séjourne actuellement, voilà que de belles images m’arrivent de Cotonou, du boulevard de la Marina. Je pense et je souhaite que ces images iront dans le même sens que celui de la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990 qui, je rappelle, s’était tenue dans le même conteste et les mêmes conditions que les images qui nous sont parvenues. Alors, je souhaite que cela profite à tous les Béninois, à ceux qui sont en prison politique, à ceux qui sont en prison à ciel ouvert, à ceux qui sont en exil et à ceux qui sont victimes de l’injustice sociale et politique. Je souhaite que ces images soient traduites en actes concrets pour une bonne lecture de la démarche des acteurs. Je souhaite vraiment que ces images puissent aller à leur profit, à notre profit également et à celui du peuple béninois tout entier. Je ne souhaite pas que ces images que nous avons tous appréciées soient des effets annonce où qu’elles profitent à quelques-uns.

Le cas échéant, ce ne serait pas une bonne chose. Elles seront tout simplement éphémères. Je voudrais dire que le président Patrice Talon s’est véritablement révélé au peuple béninois et au monde entier notamment en ce qui concerne le développement de notre pays, du point de vue de l’esthétique urbaine et d’embellissement des villes de notre pays. Je crois qu'on peut lui donner un bon point. Maintenant qu’il est arrivé à faire la conférence nationale des forces vives de la nation de 1990 à sa manière, je vais souhaiter vraiment qu’il puisse aller à la même conclusion que celle-ci.

J'attends et je crois que ça ira dans ce sens-là. Car, nous sommes tous des frères et nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous issus d'un même univers, d’un même Dieu. Je crois que nous devons nous abandonner à l’Éternel et savoir nous remettre en cause pour recevoir en retour, sa grâce. Je remercie vraiment tous les acteurs politiques et je leur demande de continuer leur lutte pour que nous puissions les lire. Il faudrait qu’ils nous fassent vraiment voir leur plan et Dieu sait que ça dure depuis un bout de temps. Il faudrait que le message soit compris rapidement et par tous.