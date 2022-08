La double championne d’Afrique en heptathlon, Odile Ahouanwanou s’est une nouvelle fois prononcée sur sa non participation aux 18èmes Championnats du monde d’athlétisme aux Etats-Unis pour faute de visa. Elle a fait des propositions aux dirigeants africains pour que de telles choses n’arrivent plus aux athlètes du continent noir.

Du 15 au 24 juillet dernier à Eugène aux Etats-Unis d’Amérique, avaient eu lieu les 18èmes Championnats du monde d’athlétisme. Le Bénin devrait être représenté par deux athlètes mais c’est seulement Noélie Yarigo qui a pu prendre part à la compétition.

Odile Ahouanwanou, double championne d’Afrique en heptathlon était absente de ces 18èmes championnats du monde d’athlète pour faute de non octroi de visa. Interrogée ce jeudi 11 aout 2022 sur la chaine de télévision privée Canal3 Bénin, elle a déploré que les Etats-Unis n’ont pas su créer les conditions favorables pour l’octroi des visas et aussi mettre en place un système qui ne va pas nuire aux athlètes africains. Car, selon elle, quand on regarde bien, elle n’est pas la seule athlète africaine à ne pas participer aux 18èmes Mondiaux d’athlétisme 2022 dans le pays de l’Oncle Sam.

Odile Ahouanwanou a affirmé qu'elle n'a pas été informée à temps qu'elle devait faire elle-même les démarches. Elle se désole qu'elle n'a reçu que des messages qui lui demandant de patienter. Pour elle, les pays développés ne facilitent pas la tâche aux africains. C’est pourquoi, elle a invité les dirigeants africains à réfléchir sur leur avenir et sur ce qui leur est arrivé. Très déçue de n’avoir pas pu participer à la compétition aux Etats-Unis, elle se dit qu’elle a peut-être raté une chance de médaille pour le Bénin. C’est pour cela qu’elle se demande s'il ne faut pas octroyer un passeport diplomatique aux sportifs comme ce fut le cas par exemple du Burkinabè Fabrice Zongo. Selon elle, Il a pu participer grâce à un passeport diplomatique aux championnats et a même remporté une médaille