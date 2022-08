La Cour suprême examine ce jour, le dossier de l’ancien président du Conseil d’administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Laurent Mètongnon et consorts alors même qu’ils devraient finir de purger leur peine d’emprisonnement de cinq ans dans quelques semaines. Leurs avocats et leurs proches craignent le pire pour eux.

Va-t-on vers un rebondissement de l’affaire Laurent Mètongnon du nom de ce syndicaliste de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) condamné à cinq ans de prison avec trois de ses collègues pour avoir perçu des retro-commissions ? En tout cas c’est un sentiment d’inquiétude et de stress qui règne au sein de la famille des condamnés et de leurs avocats. En effet, c’est ce jour vendredi 26 août que connaitra la Cour suprême de ce dossier à quelques semaines de leur libération après leur condamnation par la Chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Cette sentence avait été confirmée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Mais, la défense a saisi la Cour suprême à travers un pourvoi en cassation. Les proches parents craignent que la Cour Suprême n’alourdisse leur peine et les contraigne à passer quelques années encore en prison. Leurs inquiétudes sont d’autant plus grandes que cela fait plus de deux ans que cette requête a été déposée à la Cour Suprême et depuis, dossier n’a pas été programmé. « Il y a deux issues possibles ...