Kylian Mbappé ne s’en cache pas. Il pense au Ballon d’or même si cette année, l’international français ne se prive pas d’un certain réalisme quant à ses chances de soulever la récompense. Il verrait bien Karim Benzema s’emparer de ce ballon d’or. Mais si ce n'est pas le joueur du Real Madrid, ce serait lui. C'est en tout cas, ce que laisse croire son top 3 de la saison 2021-2022. « Benzema, moi, Mané…A la place de Karim, si je ne gagne pas, là, j’arrête pour toujours de penser au Ballon d’or ». L’attaquant du Psg a manifestement des ambitions pour l’année prochaine et compte travailler pour arracher cette récompense à la suite de son compatriote du Real Madrid.

« Avant , j’étais une curiosité, et ma place dans le Top 10 était une récompense. Maintenant, j’ai envie forcément de plus » assure le joueur de 23 ans. Pour lui, nombre de ses collèges ont du mal à dire publiquement leur intérêt pour le trophée. Ils le convoitent mais ne disent pas clairement que c’est un objectif. « A une période, Cristiano (Ronaldo) lui assumait. Mais ça ne passait pas trop. Alors chacun camoufle son impatience et ses ambitions pour un trophée individuel afin d’éviter de passer pour un orgueilleux. On parle de collectif, d’équipe, et les gens sont contents quand tu réponds à côté. C’est bizarre » fait observer Mbappé. Le champion trouve là qu’on est dans une « hypocrisie totale car tous les amoureux du foot, quand approchent les résultats, ne pensent qu’à ça », mais pourquoi les joueurs n’auraient pas le droit d’y penser publiquement, s’interroge l’attaquant du PSG.

Les gens ne sont pas prêts à entendre un joueur dire :" Je suis super pressé d’avoir les résultats du Ballon d’or..."

C’est de son point de vue un « gros mensonge » qui peut s’expliquer parce qu’un joueur qui afficherait ses ambitions pour ce trophée peut être traité d’orgueilleux, de prétentieux. « Bien sûr que c’est un gros mensonge ! Peut-être est-ce aussi parce que les gens ne sont pas prêts à entendre un joueur dire : « Je suis super pressé d’avoir les résultats du Ballon d’or car j’ai une vraie chance de l’avoir cette année. Cette honnêteté-là je pense qu’elle passerait mal. On prendrait ça pour de la prétention ou de l’arrogance » estime Kylian Mbappé. En tout cas, c’est « un petit jeu qui n’a rien de méchant et qui participe au mystère du trophée » conclut le champion du monde.