L’absence de Lionel Messi de la liste des nominés pour le Ballon d’Or France Football cette année, n’est vraisemblablement pas une surprise. L’argentin a fait l’une des pires saisons de sa carrière l’an passé. Il a marqué seulement six buts en championnat et délivré 14 passes décisives. Avant de rejoindre le PSG , il avait pourtant fini meilleur buteur de la Liga avec 30 réalisations en 34 apparitions sous les couleurs du FC Barcelone. Son absence des 30 nominés peut donc aisément se justifier, mais pour l’égo d’un champion ce n’est jamais flatteur, surtout quand on a déjà soulevé 7 fois le trophée. Le dernier en date remonte seulement à 2021.

"On pourrait penser qu’il avait l’habitude et qu’il était tranquille avant une telle soirée. Mais pas lui"

Kylian Mbappé se souvient avoir devisé avec le génial argentin le matin de la remise de la récompense. Il raconte que Lionel Messi était « nerveux ». « Il était super nerveux alors qu’il allait chercher son septième trophée quelques heures plus tard. On pourrait penser qu’il avait l’habitude et qu’il était tranquille avant une telle soirée. Mais pas lui. Peut-être qu’il pensait à ce qu’il allait dire, comment il allait soulever son trophée » a déclaré le champion du monde français dans un entretien accordé à France Football. Pour Kylian Mbappé, ce comportement qu’avait Messi prouve qu’il a « gardé cette âme d’enfant et que l’approche d’une telle remise l’excite encore », qu’il n’est « pas blasé ».

Il dit avoir dit à l’argentin que lui, Mbappé, serait venu avec « un cigare à la soirée » après « six victoires ». Si l’ancien du FC Barcelone finit cette saison comme il l’a si bien débuté, nul doute qu’il fera partie des favoris pour le prochain Ballon d’or. L’argentin entrerait un peu plus dans l’histoire du football. En remportant sept Ballon d’or, le joueur était déjà considéré comme un ovni du foot.