L’ex Secrétaire général du parti « Restaurer l’espoir », Guy Mitokpè a démissionné de son ancien parti politique le 12 avril 2022. Après quelques mois de silence, ce dernier est sorti de son mutisme. Reçu dans l’émission « Cartes sur table » de la radio privée Océan FM ce dimanche 14 août 2022, l’ancien député Guy Mitokpè s’est prononcé sur sa nouvelle destination politique. Il a déclaré qu’il reste dans l’opposition. Pour sa nouvelle chute, il a répondu qu’il est « en phase avec d’autres partis avec lesquels » il « n’a pas encore bouclé les discussions ». Il a reconnu qu’il a discuté pratiquement avec tout le monde.

L’ancien député à l’Assemblée nationale du Bénin a informé qu’il échangé notamment avec les responsables de Moele-Bénin, du Bloc républicain (Br), de l’Union progressiste (Up), du parti « Les démocrates », de Restaurer la confiance (Rlc) et du Parti du renouveau démocratique (Prd). Il a fait savoir qu’après les échanges qu’il a eu avec les responsables de ces partis politiques, il a avoué que sa conviction n’a pas varié et qu’il va continuer à adopter la même posture lorsqu’il était député.

"Je suis opposant au régime et je demeure opposant", affirme l'ancien député. C’est pourquoi, a-t-il lâché, qu’« après avoir fait tous ces tours, je me suis rendu compte que ma posture n’a pas changé. Je me suis rendu compte que la posture que j’avais adoptée au sein du Parlement, c’était une posture de conviction. Aujourd’hui, j’ai encore suffisamment de raison de croire que je n’ai pas changé et que je ne changerai pas de si tôt ».