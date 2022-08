Le 19 septembre prochain, il y aura la rentrée des classes. Reçu ce mardi 23 août 2022 dans l’émission « Actu Matin » de la chaine de la télévision privée Canal 3 Bénin, le Secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré a parlé des conditions que le gouvernement doit prendre pour qu’il y ait une rentrée réussie et apaisée. C’est pourquoi, le Secrétaire général de la Cosi-Bénin a demandé à l’Etat de débarrasser les travailleurs entre autres des soucis des dossiers des problèmes d’acte administratif, de carrière.

Noël Chadaré a invité aussi le gouvernement à faire l’effort pour régler le problème des enseignants qui gagnent le même salaire de 2008 avec la cherté de la vie. Concernant les Aspirants aux métiers d’enseignant (AME), il souhaite que leur salaire soit revalorisé. Ces derniers, selon lui, vont aller à l’école le 19 septembre dans de très mauvaises conditions. C’est pour cela qu’il a lancé un cri de cœur à l’endroit du président Patrice Talon pour qu’il fasse un petit effort à l’endroit de ces Aspirants aux Métiers d’enseignant pour qu’ils aient au moins deux ou trois mois de salaire pour leur permettre de préparer au moins la rentrée comme tout le monde.

Pour le Secrétaire général de la Cosi-Bénin, l’enseignant doit être dans de meilleures conditions. Il a émis le vœu que toutes les dispositions soient prises pour la rentrée 2022-2023. Selon Noël Chadaré, l’enseignant ne demande pas beaucoup. Le peu qu’il demande, il faut lui donner afin que nous ayons une bonne rentrée et que l’année scolaire soit une très bonne année scolaire avec de meilleurs résultats. Il n’a pas manqué d’insister que le gouvernement anticipe sur la rentrée en ouvrant rapidement les négociations afin que les problèmes qui tiennent à cœur aux enseignants aient des solutions telles que les problèmes de formation, de carrière et qu’au niveau des actes qu’on prenne des décisions quoique cela puisse coûter à l’Etat.

A propos de plus de 400 enseignants épinglés par les missions de contrôle, Noël Chadaré a déclaré que la solution n’est pas dans le renvoi et que la sanction ne règle pas le problème. Pour lui, Il faut chercher les causes afin de les solutionner. Il propose donc que ces plus de 400 enseignants peuvent être confiés aux psychologues. Mais il a tenu à préciser qu’il ne défend pas ceux qui ont commis des actes répréhensifs. Pour lui, ceux-là doivent subir toute la rigueur de la loi.