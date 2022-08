La police républicaine du Bénin a désormais un nouveau porte-parole. Selon Frissons radio, il s’agit du capitaine Eric Yérima. Ce dernier, étant désormais le nouveau porte-parole de la police républicaine, va cumuler sa nouvelle fonction avec celle du Commissaire du 9ème arrondissement de la ville de Cotonou. Ce poste qu’il occupait avant sa nomination.

Le commissaire du 9ème arrondissement de la capitale économique du Bénin, Cotonou remplacera l’ancien porte-parole de la police républicaine, Roger Tawés récemment nommé à un autre poste par son hiérarchie. Il faut signaler que l’actuel Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (Dei), le Commissaire principal de police Roger Tawès a été nommé par le Directeur général de la Police Républicaine (DGPR), l’Inspecteur général de Police de 2ème Classe, Soumaila Yaya à travers une note en date du mercredi 03 août 2022.

Promu à cet important poste de la Direction de l’Emigration et de l’Immigration, Roger Tawès n’aura plus tellement le temps nécessaire pour venir défendre valablement la police républicaine, se prononcer sur certains sujets brûlants et soigner l’image des fonctionnaires de police devant les professionnels des médias. Eric Yérima a donc la lourde responsabilité d’emboiter le pas de son prédécesseur et de faire si possible mieux que lui.