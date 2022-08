La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a remis en liberté plus de 120 détenus au titre du deuxième trimestre de l'année 2022. Bien qu' ayant son nom sur la liste de ces derniers, l’homme d’affaires béninois Kikissagbé Godonou Bernard ne pourra pas jouir de sa liberté de si tôt. Il va demeurer derrière les barreaux car il est également poursuivi dans un autre dossier.

D'après les informations de Banouto, "KGB" est impliqué dans une affaire de blanchiment de capitaux. Pour rappel, Kikissagbé Godonou Bernard a été placé en détention le 23 juillet 2018 pour escroquerie en bande organisée. Il a été condamné à 05 ans d'emprisonnement et 5,5 milliards de francs CFA pour les intérêts civils. La libération conditionnelle des plus de 120 détenus a été effectuée en vertu d'un arrêté signé du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Séverin Maxime Quenum en date du 16 août 2022.

Lequel arrêté en son article 2 stipule que ‹‹ L'exécution de cette mesure est subordonnée, pour les personnes condamnées pour crimes et délits économiques commis au préjudice de l’État, des établissements, offices et sociétés publics ainsi que des collectivités territoriales, au remboursement et au règlement des sommes mises à leur charge». Les bénéficiaires de cette liberté conditionnelle, au nombre de 126 au total, proviennent de plusieurs établissements pénitentiaires du Bénin dont la prison d’Akpro-Missérété, d’Abomey, d’Abomey-Calavi, de Savalou, de Lokossa, de Porto-Novo et de Cotonou. L'application de cette décision est à la charge du procureur spécial de la Criet.