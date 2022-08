L'Agence nationale d'Identification des personnes (Anip) a lancé une application mobile qui permet de géolocaliser les "données fournies lors de l'enrôlement au Ravip". Les enrôlés peuvent donc se servir de cet outil numérique pour vérifier leurs données, notamment leurs centres de vote quand la liste électorale informatisée sera mise en ligne, même s'ils ignorent leurs numéros personnels d'identification (Npi).

L'utilisateur peut modifier en ligne son lieu de résidence

En plus de permettre, une géolocalisation des données fournies lors de l'enrôlement au Ravip, l'application permet à l'utilisateur de modifier en "ligne le lieu de résidence précédemment indiqué" selon le gestionnaire mandataire de l'Agence Cyrille Gougbédji. Ainsi donc, dès qu'un citoyen demande à être transféré ailleurs à l'affichage de la liste provisoire, l'Anip pourra automatiquement répondre à sa demande. Le gestionnaire mandataire prévient que « quiconque tentera de modifier les données d'une personne à son insu en répondra devant le procureur".

Une pièce d'identification va remplacer la carte d'électeur

Il faut dire que c'est à l'occasion d'une réunion avec les partis politiques hier mercredi que l'Anip a annoncé l'opérationnalisation de cette application. La plupart des formations politiques ont répondu présent. il y avait le deux Blocs de la mouvance (l'Union Progressiste et le Bloc Républicain), les Démocrates, le parti FCBE, Le Mouvement populaire de libération (MPL), le le FCDB, le Moele-Bénin et autres.

Cyrille Gougbédji et son équipe ont informé leurs vis-à-vis du niveau d'avancement des travaux d'élaboration de la Lei et ont recueilli leurs contributions dans ce sens. Signalons que pour les prochaines élections les traditionnelles cartes d'électeur ne seront pas utilisées. On aura plutôt une pièce d'identification qui porte les noms, prénoms et la photo du détenteur.