Les militants UDBN du département de l'Atacora n'ont pas tourné dos à leur parti après la suspension de sa collaboration avec le Bloc Républicain. C'est du moins ce qu'a déclaré le coordonnateur de la formation politique dans cette région du Bénin. "Ce n'est pas exact dans la mesure où, ce n'est pas parce que on n'est mal intégré, on n'est pas accepté que les structures que nous animions n'existent plus. Les structures existent. Toutes les communes ont leurs coordinations communales. Le département à sa coordination départementale, donc dire que ces structures où bien le parti n'y existe pas, je trouve que ce n'est pas exact" a déclaré Théophile M'po à Reporter Bénin Monde. Pour lui, ce sont des machinations pour " démobiliser ou démoraliser les gens, et donner une fausse information à l'opinion publique nationale".

"Elle a demandé aux gens de retourner au BR et d'être de simples militants"

Il reconnaît qu'une militante du parti a tenu une réunion le 21 août dernier à laquelle certains coordinateurs communaux ont été conviés. A l'occasion, celle-ci aurait affirmé son appartenance au BR malgré, le départ de son parti de ce Bloc politique. "Elle a même ajouté d'autres choses dans les forums. Elle a demandé aux gens de retourner au BR et d'être de simples militants où ils ne sont ni coordonnateurs, ni VP et d'aller dans leurs villages pour militer" a déclaré Théophile M'Po. Il rappelle que cette même dame avait au départ applaudi la rupture entre l'UDBN et le Bloc Républicain. Sa nouvelle posture est "vraiment surprenante" relève le coordonnateur.

Il subodore un "travail souterrain". En tout cas, l'homme dit rester fidèle à ses convictions et invite les autres coordonnateurs communaux ou d'arrondissements, ou militants de l'Udbn à "rester digne et ferme et que bientôt une médiation viendra les voir afin qu'on voit dans quelle mesure dépoussiérer les choses, voir qui veut partir, qui veut rester, afin qu'on ait des éléments sûrs avec lesquels on peut marcher".