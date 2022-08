Un événement inédit aura lieu au Bénin le 17 décembre prochain. Le groupe de presse ‘’Matin Libre’’ organise une soirée de Gala de remise de prix ‘’Trophée des personnalités de l’année’’. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche 31 juillet 2022 au siège du journal «Matin Libre» à Cotonou lors d’une conférence de presse Vianney Assani, président du jury et co-président du comité d’organisation de l’événement et Directeur Général de l’Agence de Presse Audiovisuelle MELTING PROD Paris. Pour le co-président de cet événement, c’est «une initiative très novatrice dans le pays en matière de Promotion et de valorisation de l’excellence ».

Le président du jury du comité d’organisation du grand prix ‘’Trophée des personnalités de l’année’’ a déclaré que cinq catégories socio-économiques sont concernées. Il s’agit des catégories de sport, de la culture, du management, des œuvres sociales et de la recherche scientifique. L’ouverture de la saison et des candidats se fera chaque année à partir du 1er août. Le mode de désignation des candidats se fera d’une part par des propositions de 5 personnalités par catégorie en s’appuyant sur «Who is Who» de 2022 et les Baromètres du quotidien Matin Libre et d’autre part des propositions qui vont émaner du grand public c’est-à-dire la population.

Les candidatures peuvent être aussi faites à titre individuel par les postulants pour leur propre compte ou par des tiers pour le compte d’un ou plusieurs postulants ou par des groupes de personnes pour le compte d’un postulant. Dans ce dernier cas, chaque membre du groupe indique son nom et prénoms ainsi que son adresse mail et son numéro de téléphone. Le Postulant obtient à cet effet automatiquement un nombre de points égal au nombre de membre du groupe qui présente la candidature.

Ces candidatures doivent être envoyées par mail et par catégories à une adresse mail et sur une plateforme dédiée à cet effet. Elles doivent être également motivées à travers un dossier comprenant respectivement le Curriculum vitae du postulant et une lettre de Motivation de 2 à 3 pages au plus présentant les mérites du candidat. Selon Vianney Assani, « cette lettre doit justement expliquer en quoi dans le domaine concerné, le candidat ou la personne dont la candidature est présentée, a fait preuve au cours de l’année écoulée de créativité, de dynamisme, de talent, d’expertise remarquable pour faire progresser notre société, notre pays dans le domaine concerné ».

Le président du jury de cet événement a fait savoir que le règlement des trophées sera bientôt disponible en ligne sur la plateforme des «Trophées des personnalités de l’année » dans les tous prochains jours avec les détails des critères dans chaque catégorie. Les points sont attribués aux candidats d’une part à travers les votes en ligne et d’autre part les notes du jury. Les notes en ligne des citoyens comptent pour 60% de l’évaluation et les notes du Jury comptent pour 40%. Le jury sera composé de 3 personnes dont deux hommes et une femme. Concernant le vote en ligne, il a rassuré que toutes les dispositions techniques sont prises pour que les mêmes personnes ne votent pas plusieurs fois.

Toutes les opérations se feront sous le contrôle d’un huissier. L’ouverture des candidatures est prévue pour le 15 août prochain et ceci jusqu’au 15 Novembre 2022. Quant aux votes en ligne, ils se dérouleront du Lundi 03 Octobre au Lundi 03 Décembre 2022. Le Directeur Général de l’Agence de Presse Audiovisuelle MELTING PROD Paris a laissé entendre que les défis qui lui incombent, sont entre autres les défis de la sincérité, de la crédibilité du projet, de l’indépendance économique et éditoriale de l'organisation de l’événement. Son souhait est que le prix ‘’Trophée des personnalités de l’année’’ soit institutionnalisé.