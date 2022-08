C’est désormais officiel. Le Conseil national du Parti du renouveau démocratique (Prd) a entériné, ce vendredi 19 août 2022 au siège du parti à Porto-Novo, sa décision de fusionner avec le parti Union progressiste (UP). La fusion UP-Prd aura donc effectivement lieu le dimanche 21 août 2022 dans la capitale politique du Bénin, Porto-Novo. L’annonce a été faite par le président du Parti du renouveau démocratique (Prd), Maitre Adrien Houngbédji lors de ce Conseil national. Le mariage PRD-Up étant devenu une réalité, le leader des « Tchoco Tchoco » a tenu à partager les motivations d’une telle décision avec ses militants.

Le président Adrien Houngbédji a déclaré que bientôt ceux de leur génération vont partir. Il s’est demandé s’ils ont le droit de partir sans laisser pour cette jeune génération des perspectives et aussi s’ils vont laisser comme héritage seulement le logo de «Tchoco Tchoco» et leur hymne. Pour le Président du Parti du renouveau démocratique, leur devoir, c’est de laisser pour ceux qui montent des perspectives. C’est de leur laisser également une chance de réussir ce que, eux ils n’ont pas réussi. Ce qui rassure et qui réconforte les militants du Parti du renouveau démocratique, c’est qu’après consensus, les attributs du parti sont maintenus.

Convaincu de ce que c’est la « remontada » qui est en marche, le Conseil national donne son feu vert pour cette fusion. Gatien Ahouanmènou, l’un des responsables du PRD a, dans une motion lue devant les militants présents à ce Conseil national du parti, affirmé que «les participants aux travaux du Conseil national du Parti du renouveau démocratique, après analyse minutieuse de la situation politique du pays, ont décidé à l’unanimité d’entériner la proposition du bureau politique du parti et décide conformément à l’article 90 des statuts du parti que le président du parti Prd signe un protocole d’accord relatif à la fusion du Prd et de l’Up ».