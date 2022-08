La naissance de l’Union progressiste le renouveau par fusion de l’Union progressiste du Professeur Joseph Djogbénou et du Parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji fait la joie des militantes et militants des deux partis politiques. C’est le cas du directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des sports, Smith Hermann Ahouandjinou. Il s’est dit ravi de cette union promotrice d’espoir de la jeunesse, gage de développement du Bénin.

Lire sa déclaration après la fusion

La fusion UP-PRD est un événement solennel et unique. Depuis notre parcours politique, nous n'avons pas encore vu un événement politique d’une telle ampleur, d'un tel esprit de consensus. Vous sentez que le Bénin respire, qu’il y a de l'espoir et que les leaders politiques ont tellement cru à la volonté du chef de l'État de faire du système partisan un moteur de développement pour notre pays. Les gens se sont mis en berne pour élever l'intérêt national. C'est ce que nous vivons ave cette fusion. C'est une joie pour moi. Malgré la fatigue après une tournée dans le département du Zou, j’ai répondu présent au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour assister à la naissance de notre nouveau parti, l’Union Progressiste-le renouveau (UPR). Durant toute la cérémonie, je n'ai même pas pris de l'eau mais je suis très content, je n’ai même pas eu faim car je suis rassasié par l'espoir en ce sens qu'aujourd'hui on peut croire surtout à la jeunesse. Nous voyons un passage de flambeau. En tant que directeur de la jeunesse, je peux me dire que le thème de la journée internationale de cette année qui est « La solidarité intergénérationnelle : créons un monde pour tous les âges » est déjà suivi. Nous voyons que les aînés sont en train de passer le flambeau à la jeune génération. Cela voudra dire qu’ils n'ont pas vécu inutilement et qu’on peut dire que les jeunes représentent l'espoir.

Attentes du nouveau parti

On ne crée pas un parti juste parce qu’on veut conquérir le pouvoir d'État. C’est vrai que nous allons à cette conquête et qu’aujourd'hui vous voyez que ça ne serait pas juste un parti majoritaire. Nous voulons être une hégémonie. Nous voulons nous imposer et que dans cette posture nous allons nous donner beaucoup plus au travail pour améliorer les conditions de vie des populations béninoises. Ainsi, quand on aura une majorité écrasante au niveau de l’assemblée nationale, on aura plus de marge de manœuvres pour décider vite sans beaucoup de compromis avec plus de facilité pour voter des lois en faveur des populations, parce que c'est du Béninois qu’il s’agit. Comme l'a dit le président de l'Union progressiste le renouveau, Joseph Djogbénou, j’invite tous les militants au travail. Il faut travailler massivement dans les coins et recoins pour que l’UPR soit un parti nation, un parti patrie.

Propos recueillis par Walter Gbessi